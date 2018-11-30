تكنولوجيا لحل مشكلة الشخير !

قدمت التكنولوجيا حلاً ناجعاً لاضطرابات النوم، عن طريق جهاز ذكي يسمى “سمارت نورا” Smart Nora يستطيع إراحة النائم من خلال تحريك المخدة.

وبحسب موقع “إنفيرس”، يستطيع الجهاز رصد صوت الشخير بدقة، ويقوم عندها بنفخ الجزء الموجود تحت وسادة النوم حتى يتنفس النائم على نحو أفضل، ويتوقف عن الشخير.

تعتمد هذه التقنية على تحريك رأس النائم بشكل سلس دون إيقاظه لأجل جعل الهواء يتدفق دون صعوبة، إذ يقوم هذا الجهاز بتحريك أجزاء من الرأس والرقبة كما يحفز العضلات المسؤولة عن كبح تدفق الهواء أثناء الشخير.

ويتألف الجهاز من قطعة توضع تحت المخدة، وأخرى تعلق على جدار السرير.

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