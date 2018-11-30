عقار جديد ينعش آمال مرضى السرطان

أعلنت هيئة الغذاء والدواء الأميركية “FDA”موافقتها على تداول أول دواء في العالم يمكنه أن يعالج مرض السرطان ويجتثه من جذوره عند الكبار والصغار.

عقار”فيتراكفي Vitrakvi”، يعتمد على معالجة الطفرات الوراثية للخلايا السرطانية، بصرف النظر عن نوعها أو مكانها في الجسم، وتمّ اختباره بتجارب سريرية متعددة شملت 55 مريضا من أعمار مختلفة يعانون أوراما شملت: أورام الأنسجة الرخوة، وسرطان الغدد اللعابية، وسرطان الغدة الدرقية وسرطان الرئة.

رئيسُ قسم تطوير الأدوية في مركز “ميمورال سلوان كيترينغ للسرطان” في نيويورك، ديفيد هايمان قال: “سيكون العلاج لأي مكان في الجسم لأنك تعالج الجين الأصلي الذي تسبب في ظهور الورم”.. وقد سجلت حالة شفاء طفلة خلال أشهر بعد تناول الدواء الذي سيطرح على هيئة أقراص “كبسولات” وشراب للأطفال.

الجدير بالذكر أن مرض السرطان يتسبب سنويا بوفاة 13% من مجموع الوفيات في العالم، وفق إحصائية منظمة الصحة العالمية.

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