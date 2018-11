ينقذ صديقته من الموت في لمح البصر

أظهر مقطع فيديو مدهش لحظة قيام رجل بإبعاد صديقته من أمام سيارة خارجة عن السيطرة، والتي أخطأت قتلهما بسنتمترات قليلة.

ويبدو أن رد فعله السريعة أنقذت حياتهما، حيث أتت السيارة الفضية مسرعة تجاههما على عجلتين قبل أن تصطدم بالجدار.

وتُظهر لقطات كاميرا المراقبة الزوجان وهما يسيران معًا بسعادة، على ما يبدو أنه ممر للمشاة وطريق للدراجات.

لم تكن الفتاة مدركة للخطر المقبل نحوها، في حين أن الرجل تفاعل فجأة ومال تجاهها.

ثم قام بدفعها إلى الجانب في الوقت الذي مرت السيارة بمحاذاتهما.

ويبدو أن السيارة المسرعة أصابت قدم الرجل قبل أن تصطدم بالحائط، ثم تدور حول نفسها وتستقر، والبخار يتصاعد من محركها.

