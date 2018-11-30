نيوزلندا.. هيكل غريب لمخلوق مخيف

اجتاحت مواقع الإنترنت وعلى نطاق واسع، صور لمخلوق غريب ومخيف بعد أن نشرها الصحفي الشهير كريس لينتش.

وعثر أحد سكان نيوزيلندا على هيكل عظمي لمخلوق مخيف من أصل غير معروف أثناء تنزهه على الشاطئ.

ويظهر في الصور مخلوق مخيف بذيل طويل ومخالب وأجنحة وفم مليء بالأسنان، ويشبه المخلوق وحشا من سلسلة أفلام “الغريب Alien”.

وكتب الصحفي على الفيسبوك:

“هل يستطيع أي أحد تحديد نوع المخلوق البحري؟ لقد أرسل لي هذه الصورة أحد السكان المحليين. لقد عثرت عليه على الشاطئ بعد العاصفة. يشبه مخلوق فضائي”.

وأرفق صوراً لهذا المخلوق في منشوره.

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Can you help identify this sea creature? A Canterbury resident sent in these photos after finding it washed up on the beach at Rakaia Huts after last week's storm. Looks like something from Alien! Gepostet von Chris Lynch am Montag, 26. November 2018

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