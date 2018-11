مقابل 29 دولار.. برنامج يسمح لعملائها المؤهلين بإستبدال بطاريات هواتف آيفون

قامت شركة آبل بإطلاق هذا العرض لإستبدال بطاريات هواتف iPhone المؤهلة مقابل 29 دولار أمريكي عندما إتضح أن الشركة تقوم بخنق سرعة هواتف iPhone القديمة التي كانت تحتوي على بطاريات مهترئة.

ووفقا لشركة آبل، فقد كانت تقوم بذلك لمنع الإنطفاء العشوائي لهواتف iPhone، وهو الأمر الذي عانى منه بعض المستخدمين في البداية.

ومع ذلك، لم يقدر الكثيرون عدم إقدام شركة آبل على منح المستخدمين خيار إدارة أجهزتهم الخاصة. هذا الأمر دفع شركة آبل في نهاية المطاف إلى إطلاق برنامج إستبدال البطاريات بسعر منخفض عن المعتاد، فضلا عن إجراء بعض التغييرات على نظام iOS تسمح للمستخدمين بإدارة أداء أجهزتهم، ومراقبة صحة البطاريات في هواتفهم الذكية لمعرفة ما إذا كانت بحاجة إلى الإستبدال.

ومع ذلك، هذا البرنامج أو بالأحرى هذا العرض سينتهي في اليوم 31 من شهر ديسمبر، لذلك إذا لم تستفد من هذا العرض حتى الآن، فقد ترغب في القيام بذلك الآن لأن إستخدام هاتف iPhone قديم وبطارية جديدة يمكن أن يمنحك من سنة إلى سنتين إضافيتين مع الهاتف، وهذا ما يغنيك عن الحاجة إلى الترقية.

