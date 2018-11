كشفت تحقيقات موسعة أجراها مسؤولون في كوريا الجنوبية، عن محاولة سرقة وتهريب الشاشات القابلة للطي التي طورتها شركة سامسونغ، وذلك لتوصيلها إلى الأراضي الصينية، لتشتريها شركة منافسة للعملاق الكوري.

ووفقًا لما نشره موقع بلومبيرغ الإخباري، فإن المتورطين في هذه الجريمة، مجموعة من ثمانية موظفين بشركة ” Toptec Co” التي تُعتبر أحد مصانع الشاشات التي تتعامل معها سامسونغ، إلى جانب مدير الشركة التنفيذي، فقد كانوا يحاولون إتمام صفقة لبيع شاشات سامسونغ القابلة للطي إلى شركة تصنيع شاشات صينية، مقابل مبلغ قدره 15.5 مليون وون كوري، أي 13.8 مليون دولار، وذلك في الفترة بين مايو/أيار وأغسطس/آب من العام الجاري. ونجح المحققون في القضية بضبط المجموعة بالكامل متلبسة، على ظهر مجموعة من السفن التي كانت تستعد لشحن الشاشات الذكية إلى الصين، وذلك قبل إلقاء القبض عليهم للتحقيق معهم. وأعربت الشركة الكورية عن استنكارها الكامل للواقعة وصدمتها، خاصة أن الشركة الصينية التي كانت تسعى إلى الحصول على تلك الشاشات، عادة ما تتغنى بقدرتها الهائلة على هزيمتها في سوق الهواتف. يُذكر أن الأجزاء التي كانت سيتم تهريبها هي جزء ” Lamination d3 ” الخاص باللوحة الرئيسية لتشغيل الشاشة، إلى جانب الأجزاء الخاصة بتسهيل عملية طيها، لتتحول من شاشة كبيرة إلى شاشتين صغيرتين.

The post سامسونغ تتهم شركة صينية بمحاولة سرقة شاشاتها القابلة للطي appeared first on عين ليبيا | آخر أخبار ليبيا.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع عين ليبيا