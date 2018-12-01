كيف تمنع نفسك من النوم كثيرا؟

النوم يعتبره البعض إحدى المتع الدنيوية، وهو بالطبع ضرورة جسدية لا غنى عنها، وأولئك الذين يعانون من الأرق يعيشون أحد أنواع الجحيم وما يتبعه ذلك من التفكير الزائد في مشكلات مضى عليها 10 سنوات، لكن أيضًا أولئك الذين ينامون أكثر من اللازم تزداد معاناتهم من الأمراض النفسية، كما أنه بالتدريج يخرب حياتك المهنية والشخصية إلى حد كبير.

عدد ساعات النوم اللازمة:

كثير من الأطباء يرون أن النوم الصحي هو ذلك الذي يتراوح بين 7 أو 8 ساعات، وأكثر من ذلك يُعد نوم “أكثر من اللازم” وترجع أسبابه إلى: “الإجهاد المفرط، ونظام غذائي ضار، وعدم التوازن الهرموني”، والعوامل البيئية أيضا يكون لها دور في ذلك مثل الضوضاء الشديدة أو ظروف العمل المسائية.

تحديد السبب:

في البداية تأكد أن النوم المفرط ليس وراءه سبب طبي مثل اضطراب النوم أو الاكتئاب، حدد أيضًا الاضطرابات والانحرافات التي تؤثر سلبا على نومك خلال اليوم، فتحديد المشكلة هو نصف الحل.

أسباب أخرى:

هناك بعض العادات التي يقوم بها الشخص دون علم أنها تسبب اضطرابًا وتؤدي إلى زيادة عدد ساعات النوم؛ لأنها ترهق جسدك، مثل النوم بجانب الحيوانات الأليفة، واستعمال الهاتف على السرير، ومشاهدة التلفاز في السرير، والشخير، والضوء، ودرجة حرارة الغرفة غير المناسبة.

نصائح لنوم صحي:

1- احرص على وجود منفذ لضوء الشمس عند الشروق، جسدك سيستيقظ تلقائيا بعد وقت قليل من الشروق، وهي أولى الخطوات لتنظيم ساعتك البيولوجية.

2- لا تأكل قبل النوم بمدة، حينها ستضطر للاستيقاظ بحثا عن الطعام، وحينها حاول جاهدًا ألا تعود للفراش مرة أخرى.

3- ادفع مبلغًا ماليًا في الاشتراك في صالة رياضية في موعد معين؛ هذا يشجعك على الاستيقاظ حتى لا يضيع المال عليك.

4- كلف أحدًا بإيقاظك في ميعاد معين واطلب منه الإلحاح عليك.

5- ربما يفيدك أيضًا معرفة أضرار النوم الكثير وهي:

– الإصابة بالسكري، فالأشخاص الذين ينامون 9 ساعات، أكثر عرضة للإصابة بنسبة 50%.

– تزيد احتمالية الإصابة بالسمنة 21%، وتزيد عند من لا يمارسون الرياضة.

– الصداع عرض منتشر عند أصحاب ساعات النوم الطويلة.

– يعاني هؤلاء أيضًا من آلام الظهر، والاكتئاب.

– تزيد الإصابة بأمراض القلب عند النساء بنسبة 38%.

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