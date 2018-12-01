فنانات خطفن قلوب نجوم “الساحرة المستديرة”.. تعرف عليهن

وجودهم الدائم تحت دائرة الضوء، جعل الكثير من نجوم “الساحرة المستديرة” يلفتون أنظار المشاهير، ليس فقط من عالم الأزياء الذي طالما ارتبط أسماء أشهر اللاعبين به، ولكن بعضهم نجح في خطف قلوب فنانات ومشاهير وتوجت علاقاتهم بدخول “القفص الذهبي”.

جيرارد بيكيه وشاكيرا:

لاعب الكرة الإسباني والمحترف في برشلونة تزوج المغنية الكولومبية الشهيرة والراقصة وكاتبة الأغاني شاكيرا، وقد أعلنوا علاقتهما في 2013 ورحبوا بأول ابن لهما في 2013 والثاني في عام 2015.

ديفيد بيكهام وفيكتوريا:

تزوج قائد المنتخب الإنجليزي ديفيد بيكهام بالمغنية البريطانية الشهيرة فيكتوريا آدمز، والتي كانت تعمل كذلك في عروض الأزياء وتصميمها، في عام 1999، وأنجبوا 4 أطفال.

ويسلي شنايدر ويولانثي:

ويسلي شنايدر لاعب كرة قدم هولندي محترف، ولعب لنادي غلطة سراي التركي، وقد تزوج في عام 2010 من الممثلة الإسبانية الهولندية الشهيرة يولانث كابو، بعد أن كانا في علاقة لمدة عام واحد.

نيمار وبرونا ماركيزين:

لاعب كرة القدم البرازيلي نيمار، اختار واحدة من أجمل الممثلات البرازيليات التي اشتهرت بدورها في مسلسل Mulheres Apaixonadas وذلك على الرغم من أن نيمار هو والد لدافيني لوكا، منذ أن كان عمره 19 عاماً، من أم غير معروفة.

مسعود أوزيل وماندي كابريستو:

تزوج لاعب الكرة الألماني ولاعب نادي أرسنال مسعود أوزيل، المغنية الألمانية وكاتبة الأغاني والراقصة ماندي كابريستو، وبدأ الاثنان العلاقة في عام 2013، ثم انفصلا وعادا في 2014.

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