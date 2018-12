الصين تعتزم إطلاق أول قمر اصطناعي لخدمة الإنترنت

تعتزم الصين إطلاق أول قمر اصطناعي لخدمة الإنترنت اللاسلكي على أراضيها خلال العام القادم إذ يتوقع أن تقدم الخدمة عالمياً بحلول عام 2026. وذكرت صحيفة تشاينا ديلي الصينية أن شركة شبكة لينك شور ومقرها في شانغهاي ستستثمر 431 مليون دولار لإرسال 272 قمرا اصطناعيا إلى الفضاء خلال العالم القادم من أجل توسيع تغطية الإنترنت وزيادة سرعتها. وتتدفق شركات الإنترنت إلى قطاع الأقمار الاصطناعية المزدهر حيث تشجع الصين الشركات الخاصة على دخول صناعة الفضاء وسط توقعات بأن تبلغ قيمة السوق 800 مليار يوان بحلول عام 2020. يذكر أن شركة شبكة “لينك شور” التي تأسست عام 2013 كانت واحدة من أوائل المزودين لخدمات الإنترنت العامة المجانية في الصين.

