وقع زلزال بقوة 6.6 درجة على مقياس ريختر، مساء الجمعة، في ولاية ألاسكا الأمريكية، على بُعد 12 كيلو مترًا شمالي مدينة “أنكوريج”.

وصدر تحذير من موجات مد “تسونامي” في السواحل الجنوبية للولاية، بعد الهزة التي وقعت على عمق 40 كيلومترًا، بحسب هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية.

ولم تعلن السلطات عمّا إذا كانت هناك خسائر بشرية أو مادية جراء الزلزال، الذي تسبب باهتزاز المباني في أنكوريج.

The post ألاسكا.. تحذير من موجات “تسونامي”‎ appeared first on عين ليبيا | آخر أخبار ليبيا.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع عين ليبيا