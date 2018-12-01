ما اختيارك؟.. أفضل 10 هواتف ذكية لعام 2018

كان التنافس شرساً هذا العام في مجال الهواتف الذكية، والذي تألقت فيه شركات صينية مثل هواوي وشاومي وأوبو وفيفو.

وخطفت هواوي الأنظار حينما احتلت في الربع الثالث من عام 2018 المركز الثاني كأكثر الشركات بيعاً للهواتف، لتجعل آبل في المركز الثالث.

وإليك أفضل 10 هواتف ذكية من الفئة العُليا التي تم إصدارها عام 2018:

سامسونغ غالكسي نوت 9

تمتّع الهاتف بأقوى المواصفات وأفضلها لهذا العام، وتجربة عملية سريعة جداً في مختلف ظروف الاستخدام، ويدعم المميزات التقنية مثل البصمة في الشاشة ومقاومة الماء والغبار، كما يمتلك شاشة عملاقة وواضحة، ووسائل حماية عالية مثل ماسح قزحية العين.

هواوي ميت 20 برو

يُعتبر صاحب أفضل كاميرا هاتف ذكي، ويأتي بمميزات تقنية مثل مقاومة الماء، كما رفعت هذه المرة من قدرة البطارية، وتكاد لا توجد ميزة إلا ووضعتها هواوي في هذا الهاتف القوي.

آيفون XS Max

يُعتبر من أفضل ما أنتجت آبل، يتمتع بمزايا قوية مثل الهيكل والشاشة والأداء والكاميرا والمميزات التقنية، كما تم تحسين أداء البطارية وإضافة خيارات تخزين جديدة مثل 512 غيغابايت.

سامسونغ غالكسي أس 9 بلس

يُعتبر من أفضل هواتف 2018، سواءً من حيث التصميم والمصنعية والشاشة والأداء والمميزات التقنية والكاميرا، فالهاتف يحتوي على معظم ما يبحث عنه المستخدم من تجربة قوية.

هواوي Honor magic 2

ربما يتنافس هذا الهاتف على لقب أحد أجمل الهواتف من حيث الشكل والتصميم، ووضعت فيه الشركة نافذة منزلقة ميكانيكياً لفتح الكاميرا، وجاء بمواصفات عالية من حيث المعالج والرام والشاشة والبطارية، كما أن سعره مميز ويبدأ من 550 دولارا.

أوبو Find X

يُنافس الهاتف السابق على لقب “الأجمل”، ويتشارك معه في ميزة النافذة المنبثقة بالأعلى، لكن الفرق أنها تفتح عند تشغيل تطبيق الكاميرا وليس يدوياً، وعلى صعيد المكونات الداخلية جاء الهاتف بأحدث وأقوى المواصفات المتوفرة بالسوق.

شاومي Mi Mix 3

وهو أول هاتف يحمل رام بحجم 10 غيغابايت، ويأتي أيضاً بكاميرا منزلقة ميكانيكياً وهيكل سيراميكي مع أفضل وأحدث مواصفات داخلية من حيث المعالج والرام.

إتش تي سي U12 بلس

رغم تردّد أنباء حول أن الشركة التايوانية تخطط للانسحاب من سوق الهواتف الذكية إلا أنها قدّمت هاتفاً مميزاً بهيكل قوي ومواصفات مميزة ويُعد من الأفضل من حيث الكاميرا.

ون بلس 6T

بسعر منطقي يبدأ من 550 دولارا يُمكنك الحصول على هاتف ون بلس 6T بأحدث المواصفات، لكنه لا يتفوق على غيره من حيث الكاميرا رغم أنها مميزة.

شاومي Pocophone F1

هذا الهاتف فرض نفسه على ساحة الهواتف الذكية كوْنه يأتي بمميزات قوية مثل معالج سناب دراغون 845 المتوفّر في غالكسي نوت 9، لكنه يأتي بسعر يبدأ من 350 دولارا فقط، لكن يعيب الجهاز أن مصنعيته من البلاستيك المقوّى والكاميرا أقل وضوحاً من بقية الهواتف رغم أنها تقدم نتائج جيدة.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية