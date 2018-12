مميزات وعيوب السيارات الهجينة “وقود وكهرباء”

كان المقال السابق حول مميزات وعيوب السيارات الكهربائية، والسطور التالية استكمالا لذلك بان تمت اضافة محرك وقود احتراق داخلى الى السيارة الكهربائية من اجل زيادة المميزات السابق ذكرها وتقليل العيوب مع ملاحظة وجود عيوب بسبب محرك الاحتراق الداخلى.

السيارات ذات المحرك الهجين (المعروفة أيضا باسم السيارات الهجينة التي تعمل بالوقود والكهرباء)، ويتم شحن المحركات الهجينة بشكل عام من خلال محرك الوقود من خلال عملية فنية لتوليد الطاقة الكهربائية وتخزينها للاستخدام في المستقبل.

السيارة الهجينة ليست اختراعا جديدا ولكنها في الواقع موجودة منذ بداية القرن التاسع عشر، ثم تم تعميمها من قبل الشركات المصنعة الرئيسية في أواخر التسعينات وتحولت إلى ما هو معروف اليوم.

بالاضافة الى المميزات والعيوب للسيارات الكهربائية فان السيارات الهحين لها مميزات وعيوب والتى منها:

أولاً: المميزات

1. عملها على مزيج من الوقود والكهرباء فإن لها تلوث أقل من السيارات التقليدية.

2. عملها على مزيج من الوقود والكهرباء فإن استهلاكها للوقود أقل من السيارات التقليدية.

3. عملها على مزيج من الوقود والكهرباء فهى تقطع مسافات اطول واقتصادا افضل من السيارات التقليدية.

4. لا يكون محرك الوقود فيها مسؤولا عن تشغيل السيارة بمفرده كما لو كان في سيارة تقليدية، لذلك تميل المحركات الهجينة إلى أن تكون أصغر حجما وأخف وزنا وأكثر كفاءة.

5. توفر المال على الوقود على المدى الطويل.

6. الانسب لمساعدة البيئة وحرية القيام برحلة في اى وقت، وسيساعد ذلك على تقليل انبعاث الكربون عند التشغيل على الكهرباء، ومنح المرونة التي تأتي مع خزان الوقود الذي يمكن ملئه في أي مكان.

7. كفاءة القيادة وراحتها وسهولة التحول من التشغيل بالكهرباء الى الوقود والعكس.

8. تستخدم الأنظمة الهجينة تكنولوجيا الكبح التجديدي، وهذا يعيد شحن البطارية عندما يتم استخدام الفرامل وهو ما يعني في المدينة يمكن الحصول على أفضل مسافة في الوقود لأنه يتم استعمال الفرامل أكثر.

9. الافضل استعمالا في المدن المزدحمة.

ثانياً: العيوب

1. تكلفة شراء السيارات الهجينة اغلى من السيارات التقليدية.

2. استخدام السيارات الهجينة للوقود بالإضافة إلى الكهرباء، فإنها لا تزال تطلق بعض الانبعاثات الضارة.

3. تباعد محطات شحن الكهرباء او عدم وجودها في طريق السفر يساهم في زيادة تكلفة الوقود.

4. تم تصميم معظم السيارات الهجينة من أجل الاقتصاد وليس الأداء، لذلك قد لا يتم تسريع الهجين بسرعة أو تقديم نفس النوع من الأداء كالسيارة التقليدية.

5. تحتاج الى المزيد من الإصلاحات والصيانة، فقد تكون هناك مشكلات في المحرك الكهربائي أو محرك الاحتراق الداخلى، مما يعني انفاق المزيد من المال على تكاليف إلاصلاح والصيانة.

