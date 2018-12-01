مستشفى غات لازال يستقبل الحالات المصابة بالتسمم

قال عميد بلدية غات المكلف طاهر الكبش السبت، أن مستشفى غات العام لازال يستقبل حالات المصابة بالتسمم الغذائي ولكن بنسبة أقل عن سابقها.

وأضاف الكبش في تصريح للرائد، أن وزارة الصحة بحكومة الوفاق “غائبة” عن المشهد تماما رغم مطالبتنا الشديدة والمستمرة بعمل حل جذري وأساسي لهذه الأزمة وفق قوله.

ورجح الكبش، أن سبب هذا التسمم أن يكون متمثل في الغذاء تحديدا الدجاج أو البيض المستورد وليس بسبب اختلاط المياه بالصرف الصحي كما يشاع، مشيرا إلى وجود نقص حاد في الكادر الطبي بالمستشفى.

يشار إلى أن مدير الشؤون الطبية بمستشفى غات عبد الغني سعيد صرح الأربعاء، إن عدد الحالات المصابة بالقيء والإسهال نتيجة التسمم الغذائي التي وصلت إلى المستشفى ناهز 500 حالة.

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