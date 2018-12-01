مستشفى تراغن: لم نستقبل حالات تسمم جديدة ووزارة الصحة لا تستجيب

قال الناطق باسم مستشفى تراغن العام “محمد باو”، ان المستشفى لم يعد يستقبل أي حالات تسمم جديدة، وان الحالات السابقة تلقت العلاج وشفت من القيئ والاسهال.

و أوضح باو في تصريح للرائد، انهم تواصلوا مع وزارة الصحة بحكومة الوفاق وأرسلنا تقرير مفصل حول هذه الحالات ولكن لا توجد استجابة منهم وفق قوله.

وأضاف باو إن وزرات الصحة بحكومة الوفاق، والثني لم تدعمنا بأي احتياجات من أدوية و مستلزمات طبية و كوادر طبية ،و حاليا المستشفى يستغيث بعد نفاذ المخزون الذي لدى المستشفى.

وفي سياق متصل أكد باو إن المستشفى سيشرع غدا الأحد في بدء توزيع حقن الأنسولين على المواطنين المسجلين لدى المستشفى بحسب الأرقام الوطنية.

يشار الى ان مدير مكتب الإعلام بمستشفى تراغن العام محمد العربي، قال السبت الماضي إن المستشفى استقبل أكثر من 97 حالة تسمم وصلت من منطقة القطرون.

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