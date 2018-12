على خطى إنستغرام وواتس آب وفيسبوك.. يوتيوب يُطلق ميزة جديدة

كشف القائمون على تطبيق يوتيوب أنهم سيضيفون خدمة جديدة ستفرح مستخدمي التطبيق على الحواسب والهواتف الذكية.

حيث تتمثل الميزة الجديدة في خدمة ستوري الشبيهة بتلك الموجودة في إنستغرام وواتس آب وفيسبوك، ومن خلالها سيمكن للمستخدم طرح صور وفيديوهات قصيرة لا تزيد مدتها عن 30 ثانية، ستظهر لمتابعيه على الشاشة لمدة 7 أيام.

وكما من المفترض أن تتوفر الميزة في البداية للمدونين على يوتيوب، والذين يملكون متابعين على قنواتهم، يفوق عددهم 10 آلاف، وبعد مدة قد تصبح متاحة لصاحب أي قناة هناك.

هذا ويوضح المبرمجون في يوتيوب أن هذه الميزة التي بدأوا باختبارها منذ 2017، ستجعل من استخدام الموقع أمراً أكثر عصرية ومتعة، وتزيد من قدرته على منافسة باقي البرامج والمواقع الكبيرة التي طرحتها سابقاً، كما ستسمح للمستخدمين بترويج الفيديوهات التي يريدون أن تظهر للجميع بصورة أكبر.

