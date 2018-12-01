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الإعلامي إبراهيم العريبي يهدي كلية إعلام بنغازي مكتبته الخاصة

تم النشر منذُ 13 دقيقة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

أهدى الإعلامي المسرحي إبراهيم العريبي مكتبة كلية الإعلام بجامعة بنغازي مخزونه الثقافي والمعرفي من الكتب والعناوين القيمة.

وفي اتصال هاتفي أكد العريبي لموقع 218 أنه وهب مكتبته المنزلية الخاصة لصالح مكتبة كلية الإعلام في جامعة بنغازي، بعد ما تعرضت له من خراب جراء الحرب التي دارت على الإرهاب في المنطقة.

وأوضح العريبي أن مكتبته تضم ألف عنوان وكتاب متنوع من مختلف صنوف المعرفة والثقافة، عكف على جمعها من مختلف المكتبات العربية والمحلية، خلال مسيرة حياته الحافلة.

وأكد أن هذه المبادرة مساهمة منه في إعادة الحياة لمكتبات الجامعة وتعويضها عما فقدته من كتب ومراجع، لتحقيق الفائدة لطلاب الجامعة بشكل عام، معتبراً كل الطلاب أبناءه، ومن واجبه تقديم الدعم والفائدة لهم ولا ينتظر جزاءً ولا شكورا مقابل هذه الهدية البسيطة.

وأشار العريبي أن هذه الهدية البسيطة التي تقدم بها إلى أبنائه الطلبة لا تقارن أمام تضحيات شباب ليبيا بحياتهم في الدفاع عن أرضهم التي يحاول الإرهاب انتهاكها والسيطرة عليها والعبث بمقدراتها.

إبراهيم العريبي من الشخصيات الإعلامية الرائدة في ليبيا، تدرّج على سلّم المهام الإعلامية منذ زمن فكانت أبرز المسؤوليات الموكلة إليه مديراً عاماً لإذاعة بنغازي المرئية فترة الثمانينيات، كما كان من أبرز المؤسسين لإذاعة بنغازي المحلية المسموعة، ورئيساً لمهرجان النهر الصناعي.

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قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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