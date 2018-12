“الكتاب الأخضر” أفضل فيلم أميركي لعام 2018

اختار المجلس الوطني لنقاد السينما في الولايات المتحدة فيلم “الكتاب الأخضر” أفضل فيلم لعام 2018.

وقد وصفت مجلة “فانيتي” الفيلم بالرائع، لافتة إلى أنه أثار دهشة الحاضرين، حيث ركز على إزاله الفوارق بين ذوي البشرة السمراء والبيض بطريقة دراماتيكية وحبكة متقنة.

كما تم اختيار “فيغو مورتنسن” الذي لعب الدور الرئيس في فيلم “الكتاب الأخضر” أفضل ممثل لهذا العام.

وتدور أحداث الفيلم حول “توني ليب” الذي قام بدوره (فيغو مورتينسون)، والذي يجسد دور حارس إيطالي أمريكي يتم استئجاره عام 1962 ليعمل سائقًا لصالح د.دون شيرلي (ماهرشالا علي)، واحد من أرقى عازفي موسيقى الجاز في العالم، حيث يأخذه في جولة بين معالم جنوب أمريكا.

ولأن “دون شيرلي” من أصل أفريقي أمريكي، فقد استعان خلال رحلتهما بكتاب النيجر الأخضر ليرشدهما إلى الفنادق الصغيرة، المطاعم ومحطات الوقود، لتكون الرحلة نافذة تعرّف كل منهما على عالم الرجل الآخر، فضلًا عن توجيه بصيرتهما للعالم الذي يعيشان فيه، ولينتهي الفيلم بأن يغيّر “توني ليب” نظرته ويعيد حساباته حول الأعراق المختلفة وأصحاب البشرة السمراء .

ولكن اسم الفيلم “الكتاب الأخضر” يرتبط لدى الليبيين بذكريات محزنة فهو يحمل نفس اسم الكتاب الأخضر الذي أصدره القذافي، والذي صار دستورا دفع بالبلاد إلى التخبط والفوضى وساهم في تأخير عجلة التقدم والبناء.

