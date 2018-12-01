اعتماد أول قائمة نمطية للأدوية تحمل تصنيفها العلاجي

أعلنت وزارة الصحة بحكومة الوفاق، السبت، اعتماد أول قائمة نمطية للأدوية في ليبيا تحمل التصنيف العلاجي لها.

وذكرت مدير إدارة الصيدلة ناهد المكي، أن القائمة المقدمة من إدارتها ستمكّن جميع الكوادر الطبية من الاستفادة منها، بخلاف القوائم السابقة التي كان فهمها مقتصرًا على الصيادلة فقط، وفق الصفحة الرسمية للوزارة.

وبيّنت المكي أنه سيكون بإمكان الأطباء معرفة التصنيف العلاجي لجميع الأدوية العامة والتخصصية التي توفرها الدولة الليبية ويعتمد عليها الأطباء في وصف العلاج للمريض من خلال الوصفة الطبية.

يذكر أن وزارة الصحة واللجنة الشعبية العامة للصحة سابقًا اعتمدت على مدى عقود قوائم نمطية تحمل رمز المنتج الدوائي ووصفه فقط.

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