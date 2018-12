لمبرغيني تُطلق أحدث سياراتها من فئة الدفع الرباعي

كشفت شركة لمبرغيني عن نموذجها الجديد من سيارات “Rivian” رباعية الدفع الفاخرة.

حيث جاء النموذج الجديد بتصميم شبيه بسيارات “Rivian” البيك آب الأخيرة، وهيكل بطول 5 أمتار مزين بمصابيح مميزة بشكل طولي على الواجهتين الأمامية والخلفية.

أما بالنسبة لقمرة السيارة فأتت غاية في الفخامة والراحة، تتسع لسبعة ركاب، ومزينة بالكروم وأفخم أنواع الجلود والخشب، ومزودة بواجهة قيادة عليها شاشتان تعملان باللمس واحدة في منتصفها، وأخرى أمام السائق مباشرة.

هذا ومن المفترض أن تطرح هذه السيارة بثلاثة أنواع من المحركات بعزم 408 و710 و864 حصانا، وعلب سرعة أوتوماتيكية بـ 6 و8 مراحل.

