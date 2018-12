قالت تقارير صحفية أمريكية أن تيفاني ترامب على علاقة عاطفية مستجدة بشاب عربي من أصول لبنانية يدعى مايكل بولص، والده يملك على غرار ترامب شركات أعمال بمليارات الدولارات.

وبحسب صحيفة “Page Six” الأمريكيةفإن تيفاني ترامب البالغة من العمر 25 عاماً، ابنة سيد البيت الأبيض الحالي دونالد ترامب، من زوجته السابقة مارلا مابلز، أقامت علاقة عاطفية جدية مع شاب مغترب من أصول لبنانية يدعى مايكل بولص، ولم تتوان عن تعريفه بوالديها تمهيداً للارتباط به وبناء علاقة أسرية جدية معه. حيث قالت الصحيفة الأمريكية: “تيفاني سعيدة لأنها تمكنت حتى الآن من التفاهم مع صديقها ومن الحفاظ على علاقة حميمة مع مايكل تحت الرادار”. ويُعتبر مايكل هو نجل رجل أعمال عربي مغترب من أصل لبناني يدعى، مسعد بولص يدير مجموعة من الشركات في العالم، بما في ذلك في لاغوس بإفريقيا، تقدر قيمتها بمليارات الدولارات تعمل في عدة قطاعات، منها السيارات والميكانيك والمعدات ومبيعات التجزئة والبناء.

The post علاقة عاطفية تربط تيفاني ترامب وشاب من أصول عربية! appeared first on عين ليبيا | آخر أخبار ليبيا.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع عين ليبيا