سيارة بنتلي المكشوفة.. سرعة وفخامة ورفاهية

كشفت شركة بنتلي مؤخراً عن سيارتها الجديدة “Continental GT” بهيكل مكشوف غاية في الأناقة.

حيث جاءت السيارة الجديدة بتصميم يحمل طابع مركبات بنتلي الفاخرة بمصابيحها الدائرية وواجهتها الأمامية العريضة، وزودت بسقف ينطوي أوتوماتيكياً ليختفي داخل الهيكل، فضلاً عن مقصورة مكسوة بأفخم أنواع الجلود والأخشاب وعناصر من الكروم.

هذا ويضمن الأداء الجبار لهذه السيارة محرك بـ 12 أسطوانة، وسعة 6.0 لترات، بعزم 635 حصاناً، يستهلك 14 لترا من الوقود لكل 100 كلم تقطعها السيارة، ويصل بها لسرعة 333 كلم/ساعة، ويزيد تسارعها من 0 إلى 100 كلم/ساعة في غضون 3.8 ثانية فقط.

كما أتت هذه المركبة بنظام تعليق هوائي تتحكم فيه منظومة إلكترونية متطورة، فضلاً عن أقوى نظام مكابح شهدته سيارات بنتلي حتى اليوم، وعجلات رياضية بمقاس 21 إنشاً.

وبالنسبة لهذه السيارة فهي توفر العديد من وسائل الرفاهية للمستخدم، كأنظمة الصوت الممتازة المدعومة بـ 18 مكبر صوت ومقاعد مريحة المزودة بأنظمة تدفئة وتبريد وتدليك للراكب أما سعرها، فيبلغ 173 ألف يورو.

