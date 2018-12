تحذيرات من تلوث الهواء في 79 مدينة صينية

ذكرت وكالة أنباء الصين (شينخوا)، اليوم السبت، أن تحذيرات من تلوث الهواء صدرت في 79 مدينة صينية في المجمل؛ مع انتشار سحابة من الضباب الدخاني الشديد على مناطق واسعة في البلاد خلال فصل الشتاء.

وأضافت الوكالة، أن 5 مدن أصدرت تحذيرات من التلوث من الدرجة الحمراء، وهي الأعلى في نظام التحذير الصيني من التلوث، فيما أصدرت 73 مدينة تحذيرات من الدرجة البرتقالية، ثاني أعلى درجات النظام، وأصدرت مدينة واحدة تحذيرًا من الدرجة الصفراء بحلول 30 نوفمبر/ تشرين الثاني؛ مما استدعى اتخاذ إجراءات طارئة للسيطرة على الأمر. وتقع المدن المتضررة بالتلوث في محيط منطقة بكين-تيانجين-خبي التي تشمل العاصمة، وفي منطقة سهول فنوي التي تشمل أقاليم شانشي وشنشي وخنان، وفي منطقة دلتا نهر يانغتسي الشمالية التي يقع فيها إقليم جيانغسو ثاني أكبر مركز لصناعة الصلب في البلاد. وأصدرت العاصمة بكين أول تحذير من تلوث الهواء خلال فصل الشتاء، في 23 نوفمبر/ تشرين الثاني، فيما أصدر إقليم جيانغسو تحذيرًا برتقاليًا من الضباب الدخاني، أواخر الشهر الماضي؛ مما أجبر المصانع وشركات المرافق على خفض الإنتاجية. وتشهد المناطق الشمالية في الصين ضبابًا دخانيًا كثيفًا أثناء الشتاء، الذي يمتد من منتصف نوفمبر/ تشرين الثاني إلى منتصف مارس/ آذار، حيث تحرق شركات المرافق والمنازل المزيد من الفحم؛ من أجل الطاقة الكهربائية والتدفئة.

