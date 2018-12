اختارت دوقة الساسكس، زوجة الأمير هاري، ميغان ماركل، طريقة إنجاب منزلية، رغم نصائح الأطباء، مخالفة بذلك تقاليد الأسرة الملكية.

وقال المصدر، أرادت ميغان ماركل، أن تميز نفسها بين نساء العائلة، فتختار هي وزوجها بديلا لمستشفى سانت ماري في لندن، حيث أنجبت الأميرة ديانا وكيت ميدلتون، بحسب “فانيتي فير”.

ويعتقد أن مكان الإقامة الحالية للزوجين في وندسور، وهي منطقة ريفية، مكانا محتملا للإنجاب.

ووفقا للتقاليد، يجب أن تخرج الأم حديثة الولادة، بعد بضع ساعات، إلى الخارج حتى يتمكن البريطانيون من الترحيب بالطفل، وهكذا، إذا قررت ميغان ماركل الولادة في المنزل، فإنها ستكسر قواعد العائلة المالكة مرة أخرى.

ويذكر أن الدوقة قد انتهكت القواعد الملكية من قبل وذلك لإغلاقها باب السيارة بنفسها بعد خروجها منها.

وكما اشتكت الملكة إليزابيث الثانية مرارا من الأزياء التي تختارها زوجة الأمير هاري، وطلبت ألا ترتدي ملابس مثل نجوم هوليود، وأن ترتدي ملابس تليق بالأميرة.

The post “ميغان ماركل” تكسر تقاليد الأسرة الملكية appeared first on عين ليبيا | آخر أخبار ليبيا.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع عين ليبيا