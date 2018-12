جاكرتا تعتزم حظر أكياس البلاستيك ذات الاستخدام الواحد

تعتزم حكومة العاصمة الإندونيسية حظر أكياس البلاستيك، حيث تقوم إدارة جاكرتا حاليا بصياغة لائحة تعمل على حظر استخدام الأكياس البلاستيكية الخاصة بالاستخدام مرة واحدة.

وذلك لحماية البيئة من التلوث الناتج عن هذه الأكياس البلاستيكية.

وقال رئيس وكالة البيئة في جاكرتا إن نفايات الاكياس البلاستيك خطرة وتتكدس بكثرة وتحلل بصورة بطيئة مما يشكل خطرا على الصحة العامة، والبيئة المحيطة بمقالب النفايات التى تتكدس بها.

وأشار المسؤول، وفقا لصحيفة (جاكرتا بوست) إن هذه الأكياس البلاستيكية تنتج مواد مسببة للسرطان، مؤكدا أن سكان جاكرتا وافقوا بالفعل.

