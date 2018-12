الإيدز يفتك بالجزائر والشريحة الأكثر إصابة هي الشباب!

أعلنت مسؤولة بوزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات في الجزائر الجمعة أن بلادها سجلت أكثر من 12 ألف حالة إصابة بفيروس الإيدز منذ ظهور المرض عام 1985 إلى غاية 30 سبتمبر 2018.

حيث صرحت المديرة الفرعية للأمراض المتنقلة والإنذار الصحي بمديرية الوقاية، سامية حمادي للصحف الجزائرية قائلةً:

“منذ 1985 إلى غاية 30 سبتمبر 2018، سجلنا 12083 حالة إصابة بداء الإيدز بمعدل 700 إلى 800 حالة سنويا”.

وأضافت سامية حمادي أن 1880 شخصاً من أصل 12083 خضعوا للكشف بصفة متأخرة قائلةً:

“الشريحة الأكثر إصابة هي الشباب الذين تتراوح أعمارهم ما بين 20 و35 سنة”.

