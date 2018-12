الكاكاو من أهم المشروبات وأفضلها في فصل الشتاء

أعلن العلماء أن مشروب الكاكاو يعد الأفضل في موسم البرد، فهو إضافة إلى طعمه اللذيذ، يؤثر إيجابياً في الجسم في هذه الفترة الصعبة، ويخفض من الالتهابات وتأثيرها على الجسم.

وبحسب الوكالة الأوروبية للأمن الغذائي يجب على الإنسان تناول 2.5 غرام من مسحوق الكاكاو أو 10 غرامات من الشوكولاتة الداكنة الخالية من السكر يومياً، حيث يُحفز تناول الكاكاو نمو البكتيريا الضرورية ويخفض من التهابات الأمعاء، ما يعزز جهاز المناعة.

وتُعتبر الفائدة الأساسية للكاكاو هي التأثير الإيجابي في الخلايا العصبية، حيث يساعدها على التعافي وإعادة الاتصال بالدماغ الذي يتضرر كثيراً من الإجهادات اليومية، ولأن الشتاء بارد والفترة المظلمة في اليوم طويلة، فإن تناول الكاكاو ينعش ويحسن المزاج ومقاومة الاكتئاب لأنه يحتوي على نسبة عالية من المغنيسيوم الذي يساعد على التكيف مع التوتر العصبي ويخففه ويحسن النوم.

هذا وتُبين الدراسات أن من يتناولون الكاكاو بصورة دورية هم أقل عرضة للإصابة بالسكري وأمراض القلب من الآخرين، لأن الكاكاو يحتوي على مركبات الفلافونويد التي تجدد الميتوكوندريا، مركز الطاقة في الخلايا.

