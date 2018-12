«الرجيم» المتذبذب يزيد من خطر الوفاة

أفادت دراسة جديدة، أن اتباع الحميات الغذائية بصورة متذبذبة قد تزيد من خطر الوفاة.

وبالنسبة للدراسة التي نشرت في دورية علم الغدد الصماء السريرية والأيض فإن الباحثين فى جامعة سول في كوريا الجنوبية، تتبعوا ما يقرب من 3700 شخص لمدة 16 عاما.ووجد الباحثون أن الحمية الغذائية المذبذبة بين الأشخاص الذين يعانون من زيادة في الوزن والسمنة قد جعلتهم يعانون بمعدلات أقل للإصابة بمرض السكر، ولكنهم وجدوا أيضا جانبا سلبيا لهذه الممارسة.. وعادة ما يؤدى فقدان الوزن إلى انخفاض الطاقة أثناء التمرين وخلال الأنشطة اليومية.

ويقول الباحثون إن هذا بالإضافة إلى الجوع المتزايد ينتج عاصفة “إستقلابية مثالية” لأخصائيي التغذية لاستعادة الوزن.. ويقدر بعض الخبراء أن 80% من متبعى الحميات الغذائية المتذبذبة يستعيدون أوزانهم مرة أخرى.

ووفقا لدراسة أجريت في عام 2017 فإن زيادة الوزن بين الأشخاص المصابين بأمراض القلب التاجية يمكن أن يؤدي إلى زيادة خطر الإصابة بالسكتة الدماغية والنوبات القلبية والوفاة.

وقال هاك جانج كبير معدى الدراسة والأستاذ في كلية الطب بجامعة سول الوطنية “تظهر هذه الدراسة أن زيادة الوزن يمكن أن تزيد من خطر وفاة الشخص”.

