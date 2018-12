سيحظى الأصدقاء المقربون على إنستغرام بميزة جديدة

كشفت شبكة إنستغرام مؤخرًا عن ميزة جديدة، وهي Close Friends list، تتيح اختيار قائمة بالأصدقاء المقربين لمشاركتهم اللحظات الخاصة Stories من صور وفيديوهات، دون الحاجة لمشاركتها مع عموم المتابعين.

ويمكن العثور على تلك الميزة داخل قائمة إعدادات الحساب داخل التطبيق، ومن هناك يمكن العثور على الخيار الخاص بالميزة، وعند الضغط عليه ستظهر قائمة المتابعين، لاختيار الأصدقاء المقربين.

وكذلك يمكن العثور على عدد من الحسابات المقترحة لإضافتهم للقائمة، إذ يتم اختيارهم تلقائيًا من خوارزمية التطبيق بحسب من تتفاعل معهم ويتفاعلون معك بشكل مستمر.

كما يسمح إنستغرام بإضافة الأصدقاء دون أن يتم إرسال أي إشارات إلى المستخدمين الآخرين حول قيامك بذلك.

