كشفت شركة “أبل” الأميركية عن أكثر هواتفها “آيفون” مبيعا خلال 2018.

وأعلن نائب رئيس تسويق المنتجات، غريغ غوسوياك، في “أبل”، عن أن “آيفون إكس آر” iPhone XR هو الهاتف الأكثر مبيعا وانتشارا وشعبية في “أبل”، في الوقت الحالي، وفقا لتصريحاته لوكالة “رويترز”.

وأكد غوسوياك، أن “آيفون إكس آر” أصبح الهاتف الأكثر مبيعا في شركة “أبل” في كل يوم معروض فيه للبيع في فروعها.

ويعتبر “آيفون إكس آر” الذي طرح في شهر أكتوبر/تشرين الأول، هو أقل هواتف “أبل” التي طرحتها في عام 2018، إذ يبدأ سعره من 749 دولار، وهو أرخص من أسعار هاتفي “آيفون إكس إس” و”آيفون إكس إس ماكس”، التي تبدأ من 999 دولار.

ويشمل هاتف “آيفون إكس آر” بعض الميزات الموجود في الهواتف الأعلى سعرا، مثل خاصية التعرف على الوجه، بالإضافة إلى احتوائه على رقاقة معالجة جديدة.

ومن المحتمل أن يكون السبب وراء شعبية هاتف “آيفون إكس آر” هو سعره الرخيص، بالإضافة إلى تعدد ألوانه، مقارنة بهواتف “آيفون” الأخرى، ومنها اللون الأحمر والحصري لديه، والذي يذهب جزء من عائداته إلى الصندوق العالمي للمساعدة في التصدي لفيروس الإيدز.

The post “أبل” تكشف عن “آيفون” الأكثر مبيعًا في 2018 appeared first on عين ليبيا | آخر أخبار ليبيا.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع عين ليبيا