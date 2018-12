تستعد شركة مايكروسوفت لإطلاق جهاز جديد، باسم “أندروميدا”، والذي بدأ الحديث عنه قبل أشهر، وذلك في خلال عام 2019، بحسب ما نقلت البوابة العربية، عن الصحفي التقني براد سامز.

وكانت تقارير قد كشفت في شهر يوليو الماضي، أن مايكروسوفت تريد إعادة إحياء أجهزة المساعدة الشخصية الرقمية PDA التي كانت في السابق تقوم مقام الحواسب الشخصية، ولكنها صغيرة بما يكفي لوضعها في الجيب. وظهر أن الشركة تعمل على جهاز جديد باسم أندروميدا، سيكون امتدادا لسلسة سيرفيس الحالية، ويمتاز بأنه قابل للطي، وهو مزود بشاشتين. يشار إلى أن الحديث عن أندروميدا يستند إلى تلميحات من بانوس باناي، رئيس قسم أجهزة سيرفيس، إلى شراكة محتملة مع شركة إل جي لتطوير شاشات الحاسب الشخصي المصغر المحتمل. وتعطى براءات الاختراع المنشورة سابقا فكرة جيدة عن التصميم الفيزيائي الأكثر ترجيحا، والذي سيحصل عليه جهاز أندروميدا، حيث تصف مفصلات مرنة مزودة بآلية تسمح لها بالتدوير، وجمع زوج من الشاشات لتكون حاسبا محمولا، أو جهاز لوحي. كما يعتقد أن مايكروسوفت تنوي استخدام الشاشة الثانية كلوحة مفاتيح.

The post “أندروميدا” جهاز مايكروسوفت القادم appeared first on عين ليبيا | آخر أخبار ليبيا.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع عين ليبيا