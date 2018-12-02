كيف تحمي نفسك من نزلات البرد؟

بحلول فصل الشتاء تزداد حالات الإصابة بنزلات البرد. وانطلاقا من أن درهم وقاية خير من قنطار علاج نقدم لكم الآن بعض النصائح لتقوية جهاز مناعتكم وحمايتكم من الإصابة بالانفلونزا.

– تعد ممارسة الرياضة الخفيفة كالجري وركوب الدراجة الهوائية والمشي من أفضل سبل الوقاية من الإصابة بنزلات البرد. وقد توصل العلماء في الآونة الأخيرة إلى أن جهاز مناعة الرياضيين أقوى من جهاز مناعة من لا يمارسون الرياضة بنسبة 30 إلى 50 بالمئة. لكن لا ينبغي المبالغة في ممارسة الرياضة، لأن الرياضيين المحترفين أكثر عرضة للإصابة بنزلات البرد نظرا لأن التدريب المكثف يستهلك جزءا كبيرا من طاقاتهم ويضعف جهاز مناعتهم على ما يبدو. وتتمثل الطريقة المثلى للحفاظ على الصحة في ممارسة الرياضة مرتين إلى ثلاث مرات أسبوعيا لمدة لا تقل عن ثلاثين دقيقة.

ـ لتقوية جهاز المناعة ينصح بتغيير درجة حرارة مياه الاستحمام بالتناوب، فينبغى البدء بماء دافئ ثم الاستحمام بماء بارد وتكرار ذلك ثلاث مرات أثناء الاستحمام.

– من الوسائل الفعالة لحماية الجسم من فيروس الأنفلونزا الإكثار من غسيل اليدين. فقد توصل علماء بريطانيون إلى أن الفيروس المسبب لهذا الداء يستطيع أن يبقى حيا على اليدين لعدة ساعات ولا ينتقل فقط عن طريق الرذاذ بل كذلك عن طريق ملامسة الأشياء مثل مقبض الباب أو سماعة التليفون.

– أظهرت دراسة أن الجراثيم المتسببة في نزلات البرد تتعلق بشعيرات الأغشية المخاطية، ولذلك ينصح بغسيل الأنف باستخدام 9 غرام من ملح الطعام المذوب في لتر وحد من المياه.

ولتجنب جفاف الأغشية المخاطية ينبغي التأكد من وجود رطوبة كافية في الهواء المحيط. ونظرا لأن أجهزة التدفئة تمتص الرطوبة من الحجرة يجب فتح النافذة من آن لآخر لدخول الهواء ومعادلة قلل نسبة الرطوبة.

– وأخيرا يجب التأكد من ارتداء ملابس ثقيلة تناسب الجو البارد، فإذا شعر الجسم بالبرد استطاعت الجراثيم أن تتكاثر بسهولة في جسده.

المصدر: “DW العربية “

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