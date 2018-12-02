من “مورتال كومبات” لـ”سوبر ماريو”.. 8 ألعاب لا يعرفها جيل “PUBG”

إذا كنت من جيل التسعينيات أو حتى الثمانينيات فحتما ارتبطت طفولتك بمجموعة من الألعاب الإلكترونية، التي بدأت بالانقراض حاليًا بشخصياتها البسيطة التي كانت تظهر كألوان متداخلة ليس أكثر، عكس التجسيد ثلاثي الأبعاد والرسوم الواقعية التي أحدثتها الطفرة التكنولوجية الهائلة مع ظهور الهواتف الذكية والأجهزة اللوحية و”إكس بوكس”، والتي أصبحت سمة أساسية في ألعاب الجيل الجديد.

في السطور التالية نرصد لك 8 من أشهر الألعاب الإلكترونية المنقرضة، قد لا يعرفها الجيل الصغير من مدمني “pubg”، وبالتأكيد ستعيد لمن عاصرها ذكريات لا تنسى، وحنين إلى أيام الطفولة.

– كابتن كلاو:

إذا كنت أحد مواليد التسعينيات هذه الفترة العصيبة في تاريخ التكنولوجيا، فإنك بالتأكيد تعرف لعبة “كابتن كلاو” التي صدرت في 1997، وكان كل همك في أحد الأيام هزيمة الأفخاخ والعثور على الكنوز مع هذا القرصان الأرنب ذو القبعة الزرقاء الزاهية.

– هاوس أوف ديد:

من هنا عرفنا معنى “الزومبي”، ولا تنكر أن وحوش هذه اللعبة قد زارتك في أحلامك، “هاوس أوف ديد” أو “بيت الموت” إحدى أشهر ألعاب بدايات الألفية الثانية، حيث تكون داخل قصر به عدد كبير من “الزومبي”، وتتكون من عدد من المراحل، ويطلب من اللاعب قتل الوحوش الموجودة هناك.

– مورتال كومبات “قتال الموت”:

ترافق ظهور لعبة “مورتال كومبات” مع مسلسل كرتوني شهير بنفس الاسم، وهي سلسلة ألعاب قتالية وحشية، من إنتاج شركة “ميدواي” للألعاب الأمريكية، وبدأت السلسلة بإصدار الجزء الأول في عام 1992، ثم توالت الأجزاء بعد ذلك مرورًا بأجهزة “بلاي ستيشن” بأجزائها الأربعة.

– علاء الدين:

إن كنت كبيرًا بما فيه الكفاية فستدرك أن لعبة “علاء الدين” الشخصية الشهيرة من ديزني، لم تكن فقط أفلام رسوم متحركة، ولكنها كانت لعبة على أجهزة “أتاري” الضخمة ذات الذراع الواحد الذي يشبه ناقل الحركة في السيارة، ولك أن تسأل بفخر جيل “pubg” هل تعرف معنى “أتاري”؟

– مصارعة المحترفين:

لعبة مصارعة المحترفين “WWE SmackDown vs Raw” من “سيغما” شغلت أوقات فراغ الكثيرين في فترة التسعينيات وحتى بداية الألفية، ويمكنك أن تجد فيها جميع المصارعين القدامى من الصخرة والأندر تيكر وغيرهم من هؤلاء الذين كانوا يلهبون خيالاتنا.

– كرازي تاكسي:

لعبة فيديو من نشر وتطوير “سيغا”، واللعبة من نوع ألعاب العالم المفتوح والسباق، وتتولى فيها دور سائق سيارة أجرة في محاولة لإيصال الركاب إلى وجهاتهم في أسرع وقت، وصدرت اللعبة في 1999 على ألعاب “أركيد” و”جيم كيوب”، و”بلايستيشن 2″، و”بلايستيشن 3″، و”إكس بوكس 3600″.

– طرازان:

لعبة فيديو مغامرات صدرت عام 1999، وتعتمد على مغامرات طرازان في الغابة، ويكون على اللاعب مساعدته لجمع الألماس وإعطائه لصديقته جين، وشق طريقه بين الأدغال وتجاوز العقبات التي يجدها، وهي من إنتاج شركة “يوروكوم”، ونشرته شركة “سوني” كمبيوتر إنترتينمنت للبلاي ستيشن، وبطل اللعبة هو طرازان الشخصية المعروفة في قصص ديزني.

– سوبر ماريو:

إذا كنت لا تعرف “سوبر ماريو” فقد فاتك نصف عمرك تقريبًا إنْ لم يكن أكثر، فالرجل ذو الشارب الضخم، ذو القبعة الحمراء الذي يعيش في مملكة الفطر مع أخيه “لويجي” ويحاول أن يتخطى الحواجز مرحلة بعد أخرى لينقذ الأميرة بيتش، كان أحد أهم ألعاب الفيديو في فترة التسعينيات وحتى بداية الألفية، ولن تجد لعبة تضاهي لعبته، أما إذا كنت من جيل التسعينيات المكافح فأنت بالتأكيد تسمع في أذنيك الآن موسيقى اللعبة التي لا تنسى!

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