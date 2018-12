بالصور.. تعرف على أحدث سيارات لينكولن رباعية الدفع

كشفت شركة “لينكولن” في معرض لوس أنجلوس الأخير عن نموذجها الجديد من سيارات “Aviator” رباعية الدفع الفاخرة.

حيث جاءت السيارة بتصميم عصري، فيه ملامح من سيارات “جاغوار” رباعية الدفع الجديدة، مع الحفاظ على روح “لينكولن” التي تتميز بشبك عريض للواجهة الأمامية.

كما زودت السيارة بمقصورة كبيرة تتسع لستة ركاب، ومجهزة بمقاعد واسعة ومريحة مكسوة بأفخم الجلود، ومزينة بعناصر الكروم والخشب الفاخر، وشاشات تعمل باللمس، و28 مكبر صوت عالي الجودة.

هذا وجاءت المركبة بأنظمة فريدة تساعد مالكها على تشغيلها أو حتى قفلها وفتحها والتحكم بالكثير من خصائصها عبر تطبيق خاص في الهاتف الذكي، بالإضافة إلى علبة سرعة أوتوماتيكية بـ 10 مراحل، ومحرك بعزم 400 حصان.

