إنستغرام يطرح ميزة جديدة للتعرف على الصور بشكل صوتي

كشف القائمون على تطبيق إنستغرام أنهم طرحوا ميزة جديدة للتطبيق ستفرح مستخدميه ممن يعانون من ضعف البصر.

حيث تتمثل الميزة في “النص البديل” الذي يضاف إلى الصورة أثناء تحميلها، وعندها سيقوم التطبيق بالتعريف عنها بشكل صوتي أثناء عرضها للآخرين، ما سيسهل على ضعيفي البصر معرفة المحتوى الدقيق لها.

ولكي تدخل هذه الميزة على الصور أثناء تحميلها يجب اتباع بضع خطوات:

البدء بتحميل الصورة على إنستغرام.

اختيار الفلتر وتعديل الصورة، ثم الضغط على “next”.

الذهاب إلى خيار “الإعدادات المتقدمة”.

الضغط على خيار كتابة “النص البديل” أو “alternative text”.

كتابة النص والضغط على “done”.

