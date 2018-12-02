البيضاء تحارب التنمر

بدأت الأحد بمدينة البيضاء حملة توعوية للأطفال، لتعليمهم تجنب الوقوع ضحايا للتنمر.

وتجوب الحملة التي تستمر لعدة أيام مدارس الأطفال في المدينة لتوعيتهم عن كيفية التصرف حيال أي حالة تنمر قد يتعرضون لها، للحد من التأثيرات النفسية الآنية والمستقبلية عليهم، وتضمنت الحملة توزيع مطويات توعوية على الأطفال، إضافة إلى محاولة التواصل مع الأخصائيين الاجتماعيين بالمدارس للتأكيد على أهمية دورهم في الوقوف والتصدي لهذه الظاهرة.

وتأتي هذه الحملة بإشراف راديو صوت ليبيا الحرة الذي يبث من مدينة البيضاء بعد أن تبنى أحد البرامج المذاعة من خلاله هذه الحملة بعد أن رصد تأثيراتها على المجتمع، في خطوة تعكس الدور الإيجابي والفعال للإذاعات المحلية.

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