أوبر تعمل على صفقة مليارية لشراء شركة سكوتر لتوسيع عملها

يبدو أن أوبر والتي تعتبر من أهم شركات التوصيل عالميًا تعمل على امتلاك خدمة توصيل بالسكوتر بشكل ذاتي، فبالرغم من حصتها مع شركة Lime، بدأت العمل على الاستحواذ بشكل كامل على الشركة أو على نظيرتها Bird .

وذكر تقرير من موقع The Information، أن الشركة عقدت محادثات للاستحواذ على أي من الشركتين مقابل صفقة ضخمة تصل لعدة مليارات دولار، كما تسعى الشركة لإغلاق الصفقة قبل نهاية العام.

الجدير بالذكر أن سوق السكوتر في خدمات التوصيل أصبح مزدهرًا جدًا في الفترة الماضية وخاصة في الولايات المتحدة، لذلك تعمل أوبر على أن تكون صاحبة الكلمة من خلال شراء إحدى شركات هذا المجال ذات الشعبية الواسعة بدلًا من بناء شركة بنفسها.

كان المدير التنفيذي لشركة Bird قد نفى نية الشركة بيع أصولها، لكنه في نفس الوقت لم ينفي أي مفاوضات مع أوبر بهذا الخصوص.

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