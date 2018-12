في مثل هذا اليوم من كل عام يحل اليوم العالمي لذوي الاحتياجات الخاصة الذي يهدف إلى زيادة الفهم بقضايا الإعاقة وضمان حقوقهم وإدخالهم في الحياة السياسية والاقتصادية والثقافية

وقد تم إقراره في عام 1992 من قبل الأمم المتحدة وحملت كل دوراته شعارات مختلفة، مثل شعار 2013 كسر الحواجز لمجتمع شامل وتنمية للجميع، أو مثل شعار عام 2007 : عمل لائق لذوي الاحتياجات الخاصة

