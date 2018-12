تمر اليوم الذكرى السادسة لوفاة الشاعر الليبي “رجب مفتاح المبروك الماجري” الذي ولد في مدينة درنة بتاريخ 22 نوفمبر، 1930 وهو آخر وزير عدل في المملكة الليبية

حصل رجب الماجري على الثانوية العامة من القاهرة، ثم درس الحقوق في جامعة عين شمس، ومنها تخرج عام 1956، ثم عمل في ليبيا رئيس نيابة بالمحكمة العُليا عام 1965

وقد عمل الماجري أيضًا وزيراً للعدل في آخر وزارة أيام الحكم الملكي في ليبيا، والتي رأسها ونيس القذافي، لينتقل إلى العمل كمحامي ما بين عامي 1970 و1980، ثم مستشاراً بجهاز النهر الصناعي العظيم

وكانت آخر قصيدة في الثورة الليبية وقبل وفاته بعام واحد حيث قال:

أيـهـــا الأحـرار في ** شعـب يـمـوت ومـا انـحـنـى

ثوروا على الطاغي ** الذي أدمى الجراح وأثخنَ

لا تتركوه يفـر قـبل ** عـقـابـه عــمّــا جــــــــنى

الـشـعـب لـمّا يـنتقم ** لـمـن اسـتـمـاتـوا بـيـنـنا

ولتــحذروا من حقد ** ثوريـيـن خـانـوا الموطنَ

وقد توفي الماجري في بنغازي في مثل هذا اليوم 3 ديسمبر 2012 عن عمر يناهز

The post ذكرى وفاة آخر “وزير عدل” في المملكة الليبية appeared first on قناة 218.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية