“لدينا الخاتم” نداء اطلقته شرطة نيويورك

أطلقت شرطة نيويورك نداء عاجلا للوصول إلى رجل وامرأة فقدا خاتم خطبتهما في منطقة تايمز سكوير الشهيرة في المدينة، وكتبت: لدينا الخاتم.

الشرطة كشفت أن رجلا كان بصدد إهداء صديقته خاتم الخطوبة بعد أن طلب يدها قبيل منتصف ليل الجمعة، لكن الخاتم أفلت من قبضته ووقع داخل بالوعة بعمق أكثر من مترين.

وطلب الخطيبان مساعدة الشرطة، إلا أن البحث عن الخاتم لم يكن ممكنا في الحال.

وتمكنت السلطات في وقت لاحق من استعادة الخاتم لكن الخطيبين لم يتركا اسميهما أو وسيلة للاتصال بهما. فما كان لشرطة المدينة سوى إصدار إعلان على حسابها على تويتر طالبة من المواطنين المساعدة في الوصول إلى الخطيبين لتكتمل فرحتهما بعودة الخاتم.

ونشرت الشرطة صورا التقطتها كاميرات المراقبة في المكان وفيديو وأرفقته بوصف للرجل والمرأة وبالتعليق: مطلوب لأنه أوقع خاتم خطيبته في تايمز سكوير.

وتابعت “لقد قالت نعم لكنه من شدة سعادته أوقع الخاتم في بالوعة. استعاد ضباط العمليات الخاصة في شرطة نيويورك الخاتم ويرغبون في إعادته للخطيبين”.

