من أجل أحد المشاهير.. هاكر نجح في اختراق 50ألف طابعة

نجح هاكر في اختراق أكثر من 50 ألف طابعة، لطبع منشورات تحث الناس على الاشتراك في قناة أحد مشاهير موقع التواصل الاجتماعي “يوتيوب”، الأمر الذي تسبب في ضجة كبيرة بين الأشخاص الذين استلموا المنشورات.

وبحسب سبوتنك، استغل الهاكر صاحب الاسم المستعار The Hacker Giraffe، الطابعات متعددة الوظائف المتطورة الموجودة في الشركات الكبيرة إلى جانب طابعات الإيصالات الصغيرة المحمولة في محطات الوقود والمطاعم.

كان الشرط الوحيد لنجاح الاختراق هو أن تكون الطابعة موصولة بالإنترنت، حيث يعد هذا الاختراق أحد أكثر الحيل الأساسية التي يمكن للمرء القيام بها.

جدير بالذكر أن هذا الاختراق تم إجراؤه عدة مرات من قبل هاكر مشهور اسمه Weev، والذي جعل آلاف الطابعات المتصلة بالإنترنت تنشر رسائل معادية للسامية في شهر مارس 2016.

