أزمة نقص الدواء تهدد مرضى “الصرع” في إيران

حذر داريوش نسبي، مدير جمعية الصرع في إيران، من تفاقم أزمة مرضى الصرع في البلاد، البالغ عددهم مليون شخص، بسبب نقص بعض الأدوية المعالجة لحالاتهم المرضية.

وقال نسبي: “إن أدوية مرض الصرع مصيرية للغاية، حيث إن المرضى غير قابلين لتحمّل أي نوبة حتى لساعة”.

وأضاف أنه “إلى جانب نقص أدوية الصرع، فإن الصيدليات والمراكز العلاجية تشهد نقصا في دواء الديباكين (مضادات الاختلاج أو الصرع)”، مشيرا إلى أن “عملية تأمين جميع الأدوية، سواء المستوردة أو المنتجة محليا، تواجه صعوبات، غير مسبوقة، في الفترة الراهنة”.

ولفت إلى أن “تغيير نوع الدواء لدى المرضى، بشكل سريع، غير ممكن، وفي حالة حدوث ذلك، فهو يتطلب عدة أشهر لما ينتج عنه من اضطرابات للمريض”.

ويوضح الدكتور نسي، أن معدل المصابين بمرض الصرع في إيران، يقدر بين 3 إلى 5% من مجموع السكان، وبأن العديد من المصابين بالمرض يخفون مرضهم لأسباب ثقافية ومجتمعية، مما يُصعب إصدار إحصاء دقيق.

وتشهد إيران أزمة حادة في نقص الأدوية، في ظل الأزمة الاقتصادية التي تعاني منها البلاد، حيث أفادت تقارير لوسائل إعلام بأن بعض التجار وأصحاب الصيدليات يحتكرون بعض أصناف الأدوية، بهدف بيعها بأضعاف سعرها الحقيقي، في ظل أزمة انهيار قيمة العملة.

