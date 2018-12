ستزوّد مايكروسوفت الجيش الأميركي

ستقوم شركة مايكروسوفت بتزويد الجيش الأميركي بخوذات الواقع المعزز HoloLens التي ستستخدمها في مهام التدريب والقتال.

وبحسب ما ورد، فقد بلغت قيمة العقد نحو 480 مليون دولار أميركي، وستؤدي هذه الصفقة إلى تزويد شركة مايكروسوفت للجيش الأميركي بما يصل إلى 100 آلف وحدة من خوذة الواقع المعزز HoloLens.

يكشف وصف حكومي للبرنامج أن الهدف من وراء هذه الصفقة هو زيادة القدرة القتالية للجنود الأميركييين من خلال تعزيز قدرتهم على الكشف عن العدو وتحديده والقتال معه قبل أن يقوم العدو بذلك.

وقال متحدث رسمي بإسم شركة مايكروسوفت لموقع Bloomberg في بيان رسمي أن “تكنولوجيا الواقع المعزز ستزود الجنود بمعلومات أكثر وأفضل لإتخاذ القرارات”، مضيفًا أن هذا العقد الجديد يوسع علاقة الشركة الطويلة الأمد مع وزارة الدفاع الأميركية.

