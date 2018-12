2020 قد تُغلق غوغل تطبيق “غوغل هانج اوتس”

شائعات حول إغلاقه[إنترنت]تداولت العديد من التقارير الاعلامية، شائعة حول جوجل تفيد بأن الشركة سوف تغلق تطبيق “جوجل هانج اوتس”، بحلول عام 2020، لينتهى عمل التطبيق كمنتج استهلاكى.

وقال موقع انجيدجت المهتم بأخبار التكنولوجيا، أن شركة جوجل لم تعلن هذا النبأ رسمياً، ولكن ربما تكون تلك الشائعات مجرد تكهنات، بالتزامن مع إطلاق الشركة لتطبيقين آخرين للدردشة.

ويشار إلى أنه فى عام 2011 تم إطلاق تطبيق” هانج اوتس”، وتم إعادة إطلاقها وتطويرها فى عام 2013، كما تم إطلاق تطبيقى “جوجل توك” و”جى شات”، وهو ما يكون السبب فى جعل بعض الخبراء والمتابعيين يتوقعوا نهاية التطبيق.

وقال الموقع أنه خلال العامين الماضيين، تم إطلاق تصريحات تفيد بالإبقاء على التطبيق، وأن بقاءه مهم للغاية فى كافة الجوانب وخاصة التجارية.

