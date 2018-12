يبدو ان عام 2019 سيكون عامًا مثيرًا للهواتف الذكية، حيث ستصل شبكات الجيل الخامس والهواتف القابلة للطي، بالإضافة إلى هواتف بذاكرة عشوائية بسعة 10 جيجابايت وكاميرا رباعية.

وقد أعلنت العديد من الشركات بالفعل عن خططها لإطلاق منتجات تتميز بهذه التقنيات الجديدة خلال العام المقبل، ولكن كانت سوني هادئة للغاية ولم تفصح عن الكثير. ومع ذلك، فإن هذا لا يعني ان سوني ستختفي تمامًا في 2019، حيث يبدو ان الشركة قد توصلت لمفهوم الهاتف الذكي القابل للطي والذي يختلف قليلاً عن سامسونج.

فقد عثر موقع LetsGoDigital على براءة اختراع قدمتها سوني في شهر مايو الماضي خلال منظمة WIPO والتي تضف جهاز مثيرًا للاهتمام. ولقد تم نشر براءة الاختراع في وقت لاحق من هذا الشهر، حيث يظهر الهاتف الذكي بشاشتين (من الأمام والخلف) والتي يمكن تعيينها لتعمل في ستة أوضاع مختلفة (ثلاثة من الامام وثلاثة من الخلف). وبشكل اساسي، يمكن أن يتم إعداد هذه الشاشات لتكون شفافة او شبه شفافة او غير شفافة.

وعلى ما يبدو، ستتمكن أيضًا من تبديل أحد هذه الشاشات إلى الوضع الشفاف والآخر إلى الوضع الغير شفاف بحيث تعمل بشكل مستقل.

ولكن لا يعني هذا أن سوني تعتزم إطلاق هاتفها الذكي القابل للطي في عام 2019، ولكن يثبت هذا أن الشركة اليابانية مهتمة بالاتجاهات الجديدة.

The post سوني 2019.. قد يكون شفافًا appeared first on عين ليبيا | آخر أخبار ليبيا.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع عين ليبيا