ومن المرتقب أن تكشف الشركة النقاب عن الهاتف ذو الإصدار المحدود يوم 11 ديسمبر الجاري، وفق ما ذكر موقع “ذا إيكونوميك تايمز”.

وسيأتي الهاتف بذاكرة وصول عشوائية “RAM” 10 غيغابايت، تعد الأعلى في عالم الهواتف المتحركة، وسعة تخزين تبلغ 256 غيغابايت.

وتعاونت الشركة في تصميم هاتفها مع “ماكلارين”، حيث تشير توقعات مواقع تقنية إلى أن الإصدار الجديد سيدمج شعار “ماكلارين” في القسم الخلفي من الجهاز.