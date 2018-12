تستعد شركة “ون بلس” للكشف عن هاتفها الجديد “ون بلس 6 تي ماكلاين”، والذي يدعم مجموعة من المواصفات المميزة، وذلك خلال مؤتمرها القادم في لندن.

ومن المرتقب أن تكشف الشركة النقاب عن الهاتف ذو الإصدار المحدود يوم 11 ديسمبر الجاري، وفق ما ذكر موقع “ذا إيكونوميك تايمز”. وسيأتي الهاتف بذاكرة وصول عشوائية “RAM” 10 غيغابايت، تعد الأعلى في عالم الهواتف المتحركة، وسعة تخزين تبلغ 256 غيغابايت. وتعاونت الشركة في تصميم هاتفها مع “ماكلارين”، حيث تشير توقعات مواقع تقنية إلى أن الإصدار الجديد سيدمج شعار “ماكلارين” في القسم الخلفي من الجهاز.

The post “ون بلس” تتحدى شركات الهواتف ب “ون بلس 6 تي ماكلاين” appeared first on عين ليبيا | آخر أخبار ليبيا.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع عين ليبيا