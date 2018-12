مفاجأة من «إنستغرام» لضعاف البصر

طرحت إدارة تطبيق تبادل الفيديوهات والصور «إنستجرام» ميزة جديدة للتطبيق خاصة لمستخدمي ممن يعانون من ضعف البصر.

ووفقاً لموقع «engadget» المتخصص في الأخبار التقنية، أن الميزة تتمثل في النص البديل أو «alternative text» الذي يضاف إلى الصورة أثناء تحميلها، وعندها سيقوم التطبيق بالتعريف عنها بشكل صوتي أثناء عرضها للآخرين، ما سيسهل على ضعيفي البصر معرفة المحتوى الدقيق لها.

ولتفعيل الميزة الجديدة، ما على مستخدم تطبيق إنستجرام سوى اتباع الخطوات التالية:

أبدأ بتحميل صورة على إنستجرام، واختر فلترًا ثم عدل الصورة، ثم اضغط على التالي «Next»، وبعدها اضغط على الإعدادات المتقدمة «Advanced Settings» الموجود في الجزء السفلي من الشاشة، ثم اضغط على خيار “كتابة النص البديل «Write Alt Text»، واكتب النص البديل في المربع، واضغط على تم «Done».

أما عن كيفية تغيير النص البديل للصورة بعد نشرها بالفعل، في أعلى كل صورة سترى علامة النقاط الثلاث (…) التي تعطيك عدة خيارات، اضغط عليه، ثم أضف نصًّا بديلًا في أسفل الجهة اليمنى، فاكتب النص البديل في المربع، ثم اضغط على تم «Done».

