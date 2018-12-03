6 نصائح للتخلص من إدمان هاتفك.. هل جربت الحظر؟

سرقة الهواتف للوقت أصبحت مشكلة كبيرة تحتاج إلى حل، فوفقاً لدراسة أجريت مؤخراً في بريطانيا، يتفقد الراشدون في المملكة المتحدة هواتفهم 33 مرة باليوم، وتزيد إلى 90 مرة لدى المراهقين، بحسب موقع “الإندبندنت” البريطاني.

المشكلة أصبحت تتعدى ضياع المزيد من الوقت، فقضاء وقت طويل من أجل تفقد الهواتف يقلل من قدراتك على تكوين ذكريات جديدة، ويؤثر سلباً على التركيز والتفكير واستيعاب المعلومات، وهنا 6 نصائح للتخلص من إدمان الهواتف:

1- تحديد حجم المشكلة:

عليك أولاً معرفة الوقت الذي تقضيه وأنت تتصفح هاتفك، هناك برامج بعد تنزيلها ستساعدك على حساب المدة.

2- تقسيم الوقت:

هناك أوقات كثيرة يدفعك الفراغ فيها لتصفح الهاتف، عليك تقسيم وقتك لشغل الفراغ، وتحديد وقت معين على مدار اليوم من أجل تصفح هاتفك.

3- البداية:

دائماً ما تكون البداية أصعب ما في الأمر، حاول أولاً التعوّد على الخروج بدون هاتفك أو استغني عن الشاحن النقال “باور بانك”.

4- الدخول محظور:

هناك طرق أخرى للتخلص من إدمان الهاتف وأبرزها “حظر” دخوله غرفة نومك، وهناك دراسات تؤكد أن هذا يؤدي إلى تحسين نومك.

5- استعمل المنبه العادي:

يضمن مصنعو الهواتف الذكية أنك ستضع هاتفك إلى جوارك وأنت نائم بوجود خاصية المنبه، وهذا يعني عدم حصولك على نوم هادئ، ويعني أيضاً تفقدك له بعد دقائق من استيقاظك، لذا استعمل المنبه العادي.

6- أوقف الإشعارات:

لن تتمكن من تجاهل الإشعارات، فالرد على التعليقات ومشاهدة تحديثات تطبيقات التواصل الاجتماعي أمرًا مغرياً للغاية، لذا أوقف الإشعارات واستمتع بحياتك دون البقاء أسيرًا للهاتف.

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