احذر.. بصمة “آيفون” قد تكلفك فاتورة بـ100 دولار‎

حذّرت شركة “أبل” مستخدميها من الوقوع ضحية احتيال بعض التطبيقات المُزيّفة التي تطلب منهم إدخال بصمة أصابعهم، وتسرق من حساباتهم البنكية ما قيمته 100 دولار .

وفي بيانها، كشفت شركة التقنيات الأمريكية، أن هناك عدداً من التطبيقات التي تتوافر على “متجر أبل App Store”، وتستخدم من أجل تفعيلها بصمة أصابعك، ومنها تقوم بسحب المال من رصيدك البنكي أو من خلال رصيدك في “App Store”.

واكتشفت هذه التطبيقات المزيفة عن طريق تحذير تركه أحد مستخدمي هواتف “أبل” على موقع “ريديتReddit” الشهير، حيث كتب: “لا تحمّلوا هذا التطبيق، إنه يستخدم بصمة أصابعك من أجل عملية احتيال بالبصمة لتحصيل رسوم قدرها 100 دولار”.

وكان التطبيق المعني من المنشور على “ريديت” يسمى “فيتنس بالانس Fitness Balance” وهو تطبيق للرياضيين، وحذفته شركة “أبل” موخرًا، بالإضافة إلى عدة تطبيقات أخرى تقوم على نفس هذه الخدعة.

ويحتوي التطبيق على ماسح ضوئي لبصمة الأصابع “Touch ID” لإلغاء قفل معلوماتك الشخصية، ويكون عليك إبقاء إصبعك على الماسح لمدة 10 ثوانٍ، ولكن في منتصف هذه العملية، تظهر نافذة تطالبك بدفع 100 دولار وتتم الموافقة على الدفع عن طريق ماسح البصمة دون دراية المستخدم، ويسحب جزءًا كبيرًا من رصيدك المصرفي أو رصيد متجر التطبيقات.

ولم يتوقف الأمر عند هذا الحد، فقد حذرت “أبل” مطوريّ مثل هذه التطبيقات المزيفة، أنه في حال تم رفع أحد هذه التطبيقات المخادعة على “متجر أبل” فسوف يتم إزالة جميع تطبيقاتهم من المتجر وطردهم.

وتجدر الإشارة إلى أن عملية الخداع هذه ستكون أصعب بكثير على جهاز “iPhone X” أو “iPhone XR” أو “iPhone XS” التي تستخدم تقنية التعرف على الوجه “Face ID”، القائم على مسح وجهك للتحقق من هويتك.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية