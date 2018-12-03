أغرب 4 أنظمة غذائية اتبعها علماء العالم.. أحدهم قتلته الفاصوليا

يسعى كثيرون لاتباع أنماط الناجحين في كل شيء، فهناك تصور أن هذا التقليد يمكنه أن يساعد على الوصول إلى نفس النجاح، ولا شك أفكارهم بل وعاداتهم تصبح محل اهتمام، وهنا أنظمة غذائية غريبة اتبعها 4 علماء تاريخيين ناجحين:

1- فيثاغورس:

كان نظام فيثاغورس الغذائي الأكثر غرابة، فعالم الرياضيات والفيلسوف اليوناني، كان يؤمن أن الروح الإنسانية تنتقل بعد الموت إلى الحيوانات لذا كان لا يحبذ أكلها، لكن المرحلة عنده تطورت فأصبح لا يأكل أنواع نباتات معينة أيضًا مثل الفول والفاصوليا، ويُشاع أنه قُتل أثناء هروبه من أعدائه؛ لأنه رفض عبور حقل فاصوليا.

2- تشارلز داروين:

عالم الطبيعة والبيولوجيا هو إنكليزي الأصل، اشتهر بنظريته عن تطور الكائنات الحية، وأن الإنسان يشترك مع القردة العليا في جد واحد، وأثناء دراسته في جامعة “كامبريدج” كان أحد أعضاء مجموعة “جلاتن” التي يلتقي أعضاؤها خصيصاً لتناول اللحوم الغريبة.

كان العالم البيولوجي محبًا للحوم، حتى أنه تناول لحم “أرماديلو” وهو حيوان يتغذى على النمل، وأشار إلى أن طعمه يشبه البط، لكن أحواله الصحية فيما بعد لم تكن تساعده على ممارسة عاداته في تناول اللحوم، وتم وضعه على نظام طبي غذائي قاس ومنعه من تناول النشويات.

3- نيكولا تسلا:

يُلقب هذا الرجل بأنه مخترع القرن العشرين، لاختراعاته التي مازلنا نعيش على أفكارها حتى اليوم، كان مريضًا بالوسواس القهري ما جعله مهووساً بالنظافة وطال الأمر غذاءه، وفي مقابلة صحفية عام 1933 قال: “أنا أشرب الكثير من الحليب والماء، آكل وجبتين في اليوم، وأتجنب جميع الأطعمة الحمضية، وابتعد عن الفاصوليا والبازلاء، اكتفي بالخضروات الطازجة، أحب السمك أيَضا لكنه مليء بالفوسفور ويصيبني بالحموضة”.

كان يسير من 8 إلى 10 أميال في اليوم، بالإضافة إلى روتينه في أخذ حمام ساخن، وكان يصيبه الأرق دائماً فينام ساعتين فقط في اليوم.

4- ألبرت أينشتاين:

يقترن اسم العالم بالعبقرية، وعن عاداته الغذائية فكان نباتياً في سنواته الأخيرة، لكن قبل ذلك كان آكلاً جيداً للحوم بكل أنواعها، لكنه في الفترة الأخيرة عانى من مشاكل في الجهاز الهضمي، فأوصاه الطبيب باتباع نظام غذائي مختلف.

كتب في مذكراته أن الطبيب قطع عنه اللحوم تماماً، قائلاً: “أنا أعيش بدون دهون، ودون لحم، ودون الأسماك، ولكني أشعر أني بحالة جيدة”.

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