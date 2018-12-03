“غريبة الناس”.. 5 أغاني تناولت جحود المقربين‎

لم تُصنع الأغاني لتناول موضوع واحد، فكما أن هناك أغانٍ للحب والغزل، هناك أيضاً موضوعات أخرى هامة تتناولها الأغاني، أبرزها “جحود الأقربين”، وهو ظاهرة صارت تتنامى في المجتمع طوال السنوات الماضية، وهنا 5 أغنيات تناولت “جحود الأقارب” وعبّرت عنه وآلامه بإبداع:

1- غربية الناس:

رائعة الفنان اللبناني وائل جسار، أغنية “غريبة الناس”، والتي تناولت جحود الأخ لأخيه، بعدما كرّس الأكبر حياته من أجل شقيقه الأصغر، لكن عندما شب لم يكتفِ بعدم رده الجميل ولكن إنكاره من الأساس.

2- أنت السبب يابا:

الجحود ليس طريقًا باتجاه واحد، فكما هناك ابن يجحد أبيه هناك أيضا أب يجحد ابنه، ولهذا المعنى غنى المطرب المصري مدحت صالح أغنيته “أنت السبب يابا” التي تناولت قصة أب خذل ابنه في حمايته والدفاع عنه.

3- لا تخاف:

غنت الفنانة السورية أصالة أغنيتها “لا تخاف” وفي مطلعها تقول “لا تخاف من الزمان.. الزمن ماله أمان”، ويظهر في آخر الفيديو كليب رجل عجوز وحيد بالتزامن مع غنائها “كلنا ناقص حنان، كلنا طفل يتمنى أي شخص يحضنه، نوقف بنفس المكان، للأسف ينقص وفانا مع مرور الأزمنة”.

4- إيه بينك وبينها:

ليس هناك أبشع من خيانة صديقة لصديقتها مع زوجها، فوقع الخيانة يكون بمثابة طعنة غادرة من أقرب الناس إليك، وجسدت هذه المشاعر الفنانة المصرية آمال ماهر في أغنية “في إيه بينك وبينها”.

5- أربعين:

تناول الفنان الإماراتي حسين الجسمي جحود الأصدقاء في أغنيته “أربعين”، حيث قالت كلمات الأغنية: “ما بقى لي صاحب أرمي عليه أهون حمولي”، وفي مقطع آخر: “لم يفاجئني جحود ولم يثر حتى فضولي”.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية